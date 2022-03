Russie : Alexeï Navalny condamné à neuf ans de prison

Le principal opposant à Vladimir Poutine, Alexeï Navalny, a été déclaré coupable d'”escroquerie” et d'”outrage à magistrat” et a été condamné ce mercredi à neuf ans de prison supplémentaires.

Alors qu’il est déjà emprisonné depuis plus d’un an, la juge Margarita Kotova a ajouté à cette peine un an et demi de liberté surveillée et 1,2 million de roubles d’amende, soit un total de 10 000 euros.

Un tribunal improvisé en plein cœur de la prison

Le militant et avocat était jugé depuis la mi-février dans l’enceinte même de sa colonie pénitentiaire, située à 100 kilomètres à l’est de Moscou, dans un tribunal improvisé. Alexeï Navalny était accusé d’avoir détourné des millions de roubles de dons versés à ses organisations de lutte contre la corruption et d’« outrage au tribunal » au cours d’une précédente audience.

Si une centaine de journalistes ont assisté à une retransmission vidéo de l’audience dans une salle de presse aménagée, aucun soutien de l’opposant n’était présent, si ce n’est ses deux avocats, alors que le pays traverse une vague d’intimidation et de répression contre les voix critiques du pouvoir russe.

Transfert vers une prison « à régime sévère »

À l’issue du jugement, Alexeï Navalny pourrait être transféré dans une prison à « régime sévère » sur demande du parquet. Une prison où les conditions de détention sont beaucoup plus dures et qui est bien plus éloignée de Moscou.