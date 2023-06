Saint-Bonnet-de-Joux : plus de 40 000 personnes étaient au salon Euroforest

D’après nos confrères du Journal de Saône-et-Loire, le salon de la filière bois Euroforest a rassemblé près de 42 000 personnes entre ce jeudi 22 et ce samedi 24 juin à Saint-Bonnet-de-Joux. Un chiffre qui correspond aux attentes de organisateurs qui tablaient sur la présence de 40 000 personnes environ. Près de 400 exposants ont pu vendre leur produit et effectuer des démonstrations devant des spécialistes du bois et des visiteurs lambdas venus parfois du monde entier pour participer à l’évènement.