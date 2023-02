Saint-Chamond – Denain-Voltaire : l’avant match

Ce vendredi soir, les joueurs d’Alain Thinet reçoivent l’équipe de Denain-Voltaire à l’Arena SEM. Avec 5 défaites de rang et une position de relégable, le SCBVG doit impérativement retrouver la victoire dans la course au maintien.

La saison est longue pour une équipe du SCBVG qui ne trouve pour le moment plus les solutions lui permettant d’engranger les victoires. Les défaites s’enchainent mais point positif, les adversaires directs pour le maintien ne gagnent pas non plus.

Lors de leur dernière confrontation le 10 janvier dernier, Saint-Chamond s’était imposé à l’extérieur 99-85. D’ailleurs ils n’ont plus perdu contre cette équipe de Denain-Voltaire depuis 2017, soit 10 matches.

Il va falloir tout de même contenir Michael Oguine pour le SCBVG. Joueur de Saint Chamond la saison dernière, le poste 2 arrive avec l’étiquette de meilleur marqueur (17,7 pts/match) d’une équipe denaisienne qui affiche un bilan à l’équilibre après 18 matchs. Les Dragons restent sur 2 victoires de rang face à Saint-Vallier et Lille. Deux matchs où Oguine aura brillé avec 35 et 26 d’évaluation.

La rencontre est à suivre à 20h30.