Saint-Chamond reçoit Lille ce mardi

Saint-Chamond reçoit les Red Giants de Lille ce mardi soir à 20h30 à l’occasion de la 4e journée de Pro B à l’Arena Saint-Etienne Métropole. Les Couramiauds restent sur deux défaites consécutives face à Nantes et Pau-Orthez et doivent retrouver le chemin de la victoire pour relancer une dynamique positive. Avec un bilan d’une victoire pour deux défaites depuis le début de la saison, les Ligériens sont actuellement 10es du classement et auront pour objectif de se rapprocher du top 8 qualificatif pour les playoffs en fin de saison.