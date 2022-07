Saint-Étienne : 6 mois de prison avec sursis pour avoir dépouillé la carte bancaire de leur copine

610 €, c’est la somme dépensée par deux jeunes femmes à leur amie âgée de 20 ans pendant que celle-ci, épuisée après une crise d’épilepsie, se reposait et avait donc remis sa carte bancaire à ses copines pour aller acheter le petit déjeuner. Malheureusement pour elle, ses deux “amies” ont profité pour se faire plaisir en allant faire du shopping.

Carte bancaire et code confidentielle en main, celles-ci se sont achetées des bijoux et des vêtements avec l’argent de leur amie, qui a vu l’entourloupe quelques jours plus tard et a décidé de porter plainte.

Appelées au tribunal, les deux jeunes filles n’ont manifesté aucun remord sur les faits qui leurs étaient reprochés., Elles ont toutes deux été condamnées, l’une à 6 mois de prison avec sursis, l’autre à six mois de prison avec un sursis probatoire d’un an, indique Le Progrès.