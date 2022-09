Saint-Etienne : ce mercredi, rendez-vous au cinéma Méliès Jean-Jaures pour découvrir le ciné-madeleine

Ce mercredi 14 septembre à 15h, à Saint-Etienne, du côté du cinéma Méliès Jean-Jaurès, une séance de ciné-madeleine aura lieu. Il s’agit d’une projection d’un film d’animation, “Le Tigre s’invita pour le thé”, accompagnée d’un gouter et d’un quizz pédagogique. Un rendez-vous familial ayant pour principal but de faire passer un bon moment aux petits Stéphanois qui seront en plus amenés à réfléchir et échanger après la séance, et pourquoi pas se faire des nouveaux amis lors de cette même occasion.