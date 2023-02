Saint-Étienne crée un nouveau label

La Ville de Saint-Étienne reconnue comme une “ville inclusive et durable” par l’Unesco vient de créer un nouveau label. Il devient le symbole de l’ensemble des actions quotidiennes de la Ville de Saint-Étienne pour lutter contre les discriminations.

Il s’agit de participer à la diminution de l’exclusion sociale des personnes ayant des incapacités (notamment les personnes sans domicile fixe, en situation de handicap, en grande précarité…).

Elle contribue ainsi à favoriser leur pleine participation sociale au sein de la ville. L’objectif est également de faciliter l’accès à l’éducation et à la culture pour tous, de créer de l’emploi et de la valeur, ou encore de permettre aux habitants de se déplacer plus facilement.