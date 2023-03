Saint-Etienne : découvrez le bilan de la 10e journée de manifestation

Une nouvelle journée de manifestations contre la réforme des retraites se termine, voici le bilan.



Aujourd’hui, 5 interpellations ont eu lieu à Saint-Etienne. A noter que, 4 policiers ont été blessés, dont un en urgence relative.



Le préfet de Loire « remercie les forces de sécurité qui sont intervenues avec détermination et sang-froid » et « condamne fermement la réitération des débordements, des dégradations nombreuses sur les commerces et des violences commises ».