Saint-Etienne : découvrez le programme des nuits de la lecture

La 8e édition des Nuits de la lecture se tient ce vendredi et ce samedi, avec pour fil rouge la thématique du corps. Rendez-vous dans nos médiathèques, musées ainsi qu’à la Maison du patrimoine et des lettres pour vivre pleinement cet événement national

Des animations gratuites pour tous les âges

Du côté de Solaure

La médiathèque de Solaure organisera, vendredi 19 janvier de 18 h 30 à 21 h 30, un atelier danse et cinéma intitulé « Bouge ton corps », composé d’une projection puis d’un atelier participatif. Jeux de société et lectures permettront de poursuivre la soirée en famille, dès 7 ans.

À Tarentaize

Samedi 20 janvier dès 10h à la médiathèque Tarentaize, retrouvez des lectures théâtrales, quiz, théâtre stop motion et présentation d’ouvrages du XVIe siècle sur l’anatomie.

Un spectacle, accessible à partir de 5 ans, mettant en scène deux cuisiniers loquaces, animera la médiathèque à 19 h (sur inscription au 04 77 43 09 77).

Dans cette même médiathèque,une exposition réalisée à partir du fonds du Musée d’Art Moderne et Contemporain de Saint-Étienne Métropole réunira, du 20 au 31 janvier, des livres sur le corps dans l’art contemporain.

À Tréfilerie

La médiathèque de Tréfilerie ainsi que la bibliothèque universitaire de Tréfilerie seront de la fête en proposant des ateliers autour de la thématique du corps.

Au programme : des tatouages éphémères, des lectures et des jeux samedi 20 janvier, dès 16 h à la médiathèque… et jusqu’à minuit à la bibliothèque universitaire !

À la Maison du patrimoine et des lettres

Dès l’âge de 5 ans, on pourra ainsi jouer avec la lumière et l’architecture de la demeure Chamoncel, lors d’une performance autour du corps et des ombres proposée à la Maison du patrimoine et des lettres samedi 20 janvier, dès 17 h et toutes les heures.

> Réservation et infos complémentaires sur mpl-billetterie.saint-etienne.fr (rubrique jeune public et familles)

À Couriot

Couriot – Musée de la Mine prolongera la nuit en invitant les familles à suivre une visite spéciale samedi 20 et dimanche 21 janvier, à 15 h.

Baptisée « La mine à bras-le-corps », cette visite vous permettra de découvrir le travail des mineurs à travers des lectures et des animations.



C.B.