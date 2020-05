Saint-Etienne-des-Oullières: le syndicat SNUDI-FO dénonce les mesures après un cas de covid-19

Un cas de coronavirus a été détecté parmi le personnel de l’école de Saint-Etienne-des-Oullières. Une information confirmée par l’Agence Régionale de Santé qui estime qu'” il n’est pas nécessaire de placer en quatorzaine ni de réaliser un test de dépistage” les mesures de prévention ayant été prises et le cas remontant à plus de 10 jours.



Le syndicat d’enseignants SNUDI-FO dénonce de son côté un manque d’informations et exige “un dépistage systématique des personnels” organisé par l’ARS et l’académie de Lyon et la fermeture de l’école jusqu’aux résultats des tests.



Ce lundi, la classe concernée a été fermée mais le reste l’école accueille les enfants.