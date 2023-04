🚦#FlashinfoTERAURA 7h : un TGV en panne à Saint Etienne perturbe la circulation des TER sur les axes Saint Etienne <> Lyon et Saint Etienne <> Roanne.

On compte également des ralentissements entre Mâcon et Lyon.

Je vous informe toute la matinée.



📷: @BrianEnTramway pic.twitter.com/7CpZNRmrld