Saint-Etienne : des travaux rue Louis-Soulié et boulevard du Colonel-Marey

Dans la rue Louis-Soulié et boulevard du Colonel Marey, dans le quartier du soleil à Saint-Étienne, l’entreprise AR Bâtiment rénove le mur de soutènement SNCF. Les travaux vont empiéter sur la voirie et une signalétique pour assurer la sécurité des piétons et des cyclistes a été installée.

Un dérangement pour les passants pendant quelques jours, mais ces travaux doivent considérablement améliorer l’entrée du quartier à partir de la gare, avec la proximité du collège Jules-Vallès.