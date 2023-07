Saint-Etienne détient la 7e place dans le classement de “Nos villes vertes”

Une bonne nouvelle pour Saint-Etienne, avec ce classement des villes les plus vertes, elle devance , Dijon, Le Havre, Angers, Brest, Clermont-Ferrand ou encore Grenoble.

En effet, le classement qui vient d’être publié sur le site nosvillesvertes.fr établi à partir d’images satellites. Ces images, permettent alors de mesurer la superficie arborée des villes et leurs espaces herbacés. Et Saint-Etienne se positionne à la 7e place sur 31, avec 28 % de couverture arborée soit 3 points par rapport à la moyenne nationale, correspondant à 58 m² de surface arborée par habitant. En comparaison, il n’y en a que 46 à Dijon, 18 à Villeurbanne, 51 au Havre ou 21 à Grenoble selon le site de la ville.

Le maire Gaël Perdriau indique que le “Bien-être social, développement durable et valeurs de la République sont les piliers de notre plan mandat 2020 – 2026“ . Il ajoute aussi que “La politique de nature en ville et de biodiversité n’a jamais été aussi importante à Saint-Étienne que ces dernières années. Saint-Étienne est résolument une ville verte car nous œuvrons, chaque jour davantage, à l’amélioration de nos espaces urbains et à mieux révéler la nature et le cadre de vie exceptionnel qui s’offrent à nous à Saint-Étienne.