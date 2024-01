Entre le 18 et le 21 janvier prochains, le Centre national du livre organise la 3e édition des Nuits de la lecture en France. À Saint-Etienne, une visite au Puis Couriot-Musée de la Mine aura lieu les 20 et 21 janvier au travers de lectures et animations. Ainsi que « La Nuit désaccordée » à la Médiathèque Tréfilerie et à la bibliothèque Tréfilerie le 20 janvier avec de multiples animations également.

E.R