Saint-Etienne : du jazz ce jeudi soir sur la place Jean-Jaurès

À l’occasion de l’évènement “Music on Jaurès” qui se déroule chaque jeudi soir depuis le 1er juin et jusqu’au 20 juillet prochain, la place Jean-Jaurès de Saint-Etienne va accueillir un groupe de jazz ce jeudi 29 juin à partir de 18h30. The Swing Gamblers sera sur scène pour jouer du jazz certes, mais également des chansons françaises. Le trio mêlera le chant à la pratique de l’orgue et à la guitare manouche. L’occasion de profiter d’une belle soirée estivale en musique dans le Forez.