Saint-Etienne : Gaël Perdriau doit payer 60 000 euros pour éviter la détention

60 000 euros, c’est le montant de la caution que Gaël Perdriau a pour obligation de payer s’il veut éviter la détention provisoire. Un premier versement de 20 000 euros a eu lieu ce mardi, selon Médiapart. En ce qui concerne les 40 000 euros restants, le maire de Saint-Étienne devra les verser avant le 30 décembre prochain.



Le maire n’a pas, non plus, le droit de rentrer en contact avec les trois autres personnes mis en examen avec lui à savoir son ancien directeur du cabinet, son ancien adjoint et l’auteur présumé de la vidéo intime.

Pour rappel, Gaël Perdriau, est soupçonné d’avoir fait chanter son ancien adjoint à la municipalité avec une vidéo intime de ce dernier.

Actuellement, le maire refuse de quitter ses fonctions car il n’a toujours pas été jugé.