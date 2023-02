Saint-Étienne hors du top 10 des villes les plus embouteillées de France

L’application TomTom bien connue des automobilistes, a publié ce mercredi le classement des villes les plus embouteillées de France. Son palmarès annuel basé sur des relevés de données GPS.

Paris figure à la première place du classement avec une moyenne de 26 minutes et 10 secondes pour parcourir 10 km avec 109 heures de temps perdu. Bordeaux et Lyon complètent le podium avec respectivement une 2e et 3e position.

Saint-Étienne est 24e, avec un temps moyenne de 12 minutes et 30 secondes pour effectuer 10 km et une vitesse moyenne de 41 km/h.