Saint-Etienne : la déchèterie mobile revient pour les particuliers

Le service de déchèterie mobile de Métropole stéphanoise est relancé.



Rendez-vous ce lundi notamment à Saint-Romain-en-Jarez. Installée dans 6 communes du territoire métropolitain en 2022, cette opération a remporté un vif succès. Elle a permis de collecter près de 75 tonnes de déchets. 620 personnes ont ainsi profité du service de déchèterie mobile de Saint-Étienne Métropole.

Les habitants pourront venir déposer leurs déchets, entre 9h30 à 17h, aux dates et lieux suivants :

Saint-Romain-en-Jarez : le 27 mai , route de la place (en dessous du centre technique municipal)

, route de la place (en dessous du centre technique municipal) La Valla-en-Gier : le 17 juin , à Luzenod

, à Luzenod Doizieux : le 2 septembre , impasse du Dorlay (parking du centre technique municipal)

, impasse du Dorlay (parking du centre technique municipal) Saint-Christo-en-Jarez : le 23 septembre , rue du stade (devant le centre technique municipal)

, rue du stade (devant le centre technique municipal) Pavezin : le 7 octobre, au col

Ce service, réservé aux particuliers, fonctionne comme une déchèterie classique et relève du règlement intérieur des déchèteries fixes. L’accès à la déchèterie mobile est interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes et aux tracteurs.

Les déchets suivants sont acceptés :