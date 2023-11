La Fête de la Comète de Saint-Etienne va avoir lieu à partir de ce vendredi et jusqu’à dimanche. Théâtre, musique, chant et danse seront proposés aux visiteurs ainsi que des nombreux ateliers. Une compétition d’E-sport sera même organisée sur Fifa et Rocket League ce samedi de midi à 19 heures. Des représentations en plein air seront enfin proposées devant la Comète.