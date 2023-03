Saint-Etienne : la Fête des plantes revient le week-end prochain

La Fête des plantes sera de retour le week-end du 1er et 2 avril à Saint-Etienne. Rendez-vous au parc de l’Europe pour préparer vos plantations et bénéficier des conseils de pros.



Lors de la dernière édition 18 000 personnes avaient répondu présentes.

Cette année, c’est le pollen qui sera cette année mis en avant ! Cette édition 2023 vous aidera à attirer (et à garder) les insectes pollinisateurs dans votre jardin ou sur votre balcon. Pour cela, vous pourrez compter sur les conseils des jardiniers et des nombreuses associations présentes durant l’événement. Vous pourrez également profiter du grand marché aux plantes, des expositions, des animations ludiques pour petits et grands…

Au total, plus de 70 stands seront installés au coeur du parc de l’Europe.