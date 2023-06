Saint-Etienne : la place Jean-Jaurès devient piétonne

À compter du vendredi 7 juillet, la place Jean-Jaurès deviendra piétonne, 7 jours sur 7, afin d’apaiser et de sécuriser ce secteur prisé des Stéphanois. D’ici cette date, elle sera piétonne dès la semaine prochaine, du jeudi au samedi soir de 19 h à 1 h du matin.

Cette piétonnisation, la Ville l’a déjà expérimentée l’été dernier, sur des créneaux alors limités aux jeudis, vendredis et samedis soir. La demande émanait notamment des commerçants, en particulier les restaurateurs, amenés à traverser la rue à maintes reprises durant leur service, mais aussi des piétons et des riverains, gênés certains soirs par le bruit des moteurs.



L’objectif était simple : lutter contre les nuisances sonores et sécuriser les déplacements piétons. L’expérimentation ayant été concluante, la Ville a décidé de passer à la vitesse supérieure en pérennisant la piétonnisation de cette place.