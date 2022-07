Saint-Étienne : la place Jean Jaurès rendue piétonne du jeudi au samedi chaque semaine de juillet

Dès ce jeudi, la place jean Jaurès sera rendue piétonne toutes les fins de semaines du mois de juillet. De 19h à 1h du matin, aucun véhicule ne pourra circuler sur cette voie. Cette initiative est prise suite à la forte concentration des visiteurs autour des commerces sur la place.

C’est une expérimentation au profit des riverains et des commerçants. Tous les jeudis, les vendredis et les samedis, les piétons pourront circuler librement. Les transports en commun devront emprunter la Grand’rue. Quant aux véhicules, ceux-ci devront se tourner vers les axes de déviations signalés à l’est et l’ouest de la place.