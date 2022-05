Saint-Étienne : la police lance un appel à témoins pour retrouver un Afghan

La police stéphanoise lance un appel à témoins pour essayer de retrouver un Afghan de 26 ans porté disparu depuis le 28 avril dernier, qui n’a plus été revu après avoir quitté le foyer d’entraide Pierre Valdo, au sein du quartier Montchovet, où il créchait.

Il est brun, a les yeux marrons et mesure 1,80m. Au moment de sa disparition, il portait une veste bleue et un pantalon clair. Les policiers précisent qu’il ne parle pas français et qu’il souffre de troubles psychiatriques qui peuvent le rendre vulnérable.

Si vous pensez l’avoir vu, vous pouvez contacter la sureté départementale au 04 77 43 36 30.