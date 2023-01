Saint-Étienne labellisée “100 % Education Artistique et Culturelle”

La Ville de Saint-Étienne décroche le label “100 % Education Artistique et Culturelle” ! Une distinction qui récompense l’engagement d’une ville, inclusive et durable.

En effet, la ville de Saint-Etienne s’était portée candidate à la session de 2022 du label 100 % EAC confirmant son engagement au service d’une éducation artistique et culturelle de qualité et diversifiée pour tous les enfants et les jeunes Stéphanois.

Lancé à l’initiative du Haut conseil de l’éducation artistique et culturelle, ce label 100 % EAC est accordé pour une durée de 5 ans sur la période de 2022 à 2027, et vient conforter le travail engagé par la Ville de Saint-Etienne pour démocratiser la culture et poursuivre son action en faveur de l’égalité des chances pour ne plus jamais entendre “ce n’est pas fait pour moi”.

“La culture est un bien commun dont nous avons le devoir de rendre accessible au plus grand nombre, à commencer auprès des petits Stéphanois dans nos écoles et c’est ce que nous faisons ; L’exemple du dispositif un orchestre à l’école en est un formidable exemple” rappelle le maire Gaël Perdriau.