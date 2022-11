Saint-Etienne : l’ancien député ligérien Paul Salen victime d’une agression

Selon nos confrères du Progrès, l’ancien député de la Loire Paul Salen a été agressé violemment vers le Palais de justice de Saint-Etienne il y a environ un mois alors qu’il allait chercher ses petits-enfants à l’école avec son épouse. Une agression orchestrée par quatre personnes et qui avait pour but de dérober la chaîne et la médaille de l’homme politique. Le principal suspect a été arrêté par les forces de l’ordre. Il était connu des services de police après avoir déjà été arrêté une dizaine de fois pour des faits similaires.