Saint-Étienne : le CHU recherche des volontaires pour une étude sur les personnes atteintes de schizophrénie

Le CHU de Saint-Étienne recherche 150 personnes âgées entre 18 et 55 ans « diagnostiqués schizophrènes, ou bien des apparentés issus de leur fratrie n’ayant pas développé la maladie et des volontaires sains sans antécédent psychiatrique » afin d’effectuer des recherches dans le but « d’étudier la régulation des émotions » chez les personnes schizophrènes.

L’étude souhaite travailler l’hypothèse d’une hypersensibilité aux émotions chez les personnes atteintes de schizophrénie. Pour confirmer ou infirmer cette hypothèse, les sujets passeront une IRM afin d’observer le fonctionnement cérébral en temps réel, un exercice garanti sans risque.

La participation se fait sur deux demi-journées ou sur une journée complète, chaque volontaire effectuant une IRM, une prise de sang et un entretien avec un médecin, une neuropsychologue et un infirmier de recherche clinique. Les participants recevront 120 euros.

Pour plus d’informations, contactez le CHU de Saint Etienne au 04 77 82 87 12 ou au 04 77 12 78 40.