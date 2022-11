Saint-Etienne : le marché de Noël ouvre ses portes ce mercredi

Le marché de Noël de Saint-Etienne fait son grand retour ce mercredi 23 novembre sur la place de l’Hôtel-de-Ville et restera en place jusqu’au 31 décembre prochain. Vous y trouverez des produits artisanaux comme des chocolats, du miel, du pain d’épices, de potentiels cadeaux et plus globalement beaucoup d’objets en lien avec les fêtes de fin d’année. La place Jean-Jaurès et la place Dorian accueilleront elles un sapin de Noël, une patinoire, des descentes de luge et des décors majestueux.