Saint-Etienne : le nouveau plan “le numérique à l’école”

Saint-Étienne Métropole met en place pour la période 2023-2027 son nouveau plan « Le numérique à l’école ». Objectifs principaux : lutter contre la fracture numérique, continuer d’initier les plus jeunes à l’utilisation d’ordinateurs, tablettes et logiciels, et accompagner les enseignants à l’usage des outils numériques.

L’équipement numérique des écoles est une compétence de Saint-Étienne Métropole déclinée en plans successifs. Elle s’exerce sur le périmètre suivant : 263 écoles, réparties dans 48 des 53 communes de la Métropole, et 14 unités d’enseignement pour enfants en situation de handicap. Mis en place sur la période 2016-2021, un premier plan, prolongé en 2022, a permis de remplir les objectifs suivants : développement du numérique à l’école avec un service aux communes et aux écoles, maintenance performante du matériel… Le tout malgré un calendrier perturbé par la crise sanitaire.

De nouveaux équipements et services vont être proposés (service de maintenance de proximité, équipements en prêt…). L’offre d’accompagnement et de formation aux enseignants se voit renforcée, avec notamment un plan d’accompagnement et de formation co-construit par Saint-Étienne Métropole et l’Éducation nationale, mais aussi des animations pédagogiques scolaires, des formations fonctionnelles avant l’utilisation de nouveaux matériels…

Le budget annuel pour ce plan numérique à l’école est de 2,3M€.