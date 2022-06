Saint-Étienne : le programme de la Fête de la musique

Après deux ans d’absence, la Fête de la musique est de retour à Saint-Étienne et la musique sera célébrée dans toute la ville.



Une dizaine de concerts sont prévus, de 18h45 à 23h, dans les rues et places stéphanoises. Le programme est riche et varié : artistes émergents sur les places Jean-Jaurès et de l’Hôtel de Ville, jazz sur la place Dorian, spectacle musical jeune public au square Jean-Cocteau…

Voici le programme complet pour ce mardi 21 juin :



– Mélotronic Brass Band sillonnera les rues et places du centre-ville, dès 17h00.

– Place Jean-Jaurès : dès 19h15, 4 concerts émergents s’enchaîneront sur la place, du rock au hard rock.

– Place de l’Hôtel-de-Ville : 5 concerts de groupes émergents, dont Malaka (finaliste de Nos Talents su scène 2021), sont à découvrir dès 18h45.

– Place Dorian : carte blanche à l’association Gaga Jazz / Le Solar, Scène de Jazz dès 19h45.

– Square Cocteau : une histoire en musique racontera aux enfants dès 1 an l’histoire de Filou, le fils du grand méchant loup. Deux représentations à 17h et à 19h.

– des concerts dans les résidences pour personnes âgées : résidence Balaÿ / résidence Les Cèdres / résidence Les Camélias / résidence Chavanelle / résidence Bel Horizon