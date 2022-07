Saint-Étienne : le Tour de France de passage en fin de semaine

Le Tour de France sera de passage dans la Métropole de Saint-Etienne ces vendredi 15 et samedi 16 juillet. Trois ans après son dernier passage, la Grande Boucle est de retour sur le territoire ligérien et ce pour la 27e fois de son histoire.

Saint-Étienne sera en effet le théâtre de l’arrivée de la 13e étape en provenance de Bourg-d’Oisans, et sera le lieu de départ de la 14e étape en direction de Mende.



16 communes de la Métropole seront sur le parcours des deux étapes et à cette occasion, la Ville de Saint-Étienne va organiser trois jours de festivités.



Saint-Étienne est, avec Lourdes et Copenhague, une des trois villes étapes de ce Tour 2022 retenues pour accueillir le fan park. Ce grand village, situé sur le parking du Zénith, sera ouvert dès le jeudi 14 juillet mais également le vendredi 15 juillet toute la journée et le samedi 16 juillet au matin. Ce fan park proposera de nombreuses animations autour du vélo, ainsi que des jeux, des initiations, des démonstrations de vélo freestyle et de BMX trial, sans oublier, évidemment, un écran géant pour suivre les étapes.



Pour les enfants, l’organisation du Tour de France met à disposition de la ville stéphanoise 60 draisiennes (mini-bicyclette sans pédalier) « qui permettront aux plus jeunes de découvrir les joies du deux-roues en toute sécurité », comme l’indique le site de la Ville.



De plus, une exposition sur l’histoire du Tour à Saint-Étienne est à découvrir dans le hall de l’Hôtel-de-Ville jusqu’au 29 juillet.