Saint-Étienne : les salariés du secteur social et médico-social manifestent

Ce mardi 31 mai, à 10h30, les salariés du secteur social et médico-social ont manifesté dans les rues de Saint-Étienne, le cortège s’étant élancé de la Bourse du travail à la préfecture de la ville.

Les manifestants revendiquaient une revalorisation salariale, l’amélioration de leurs conditions de travail et la mise en place d’une convention collective unique.



Afin de rendre leurs métiers attractifs, ces derniers demandent également la transposition du Ségur de la santé sur leurs secteurs d’activité.

Selon Le Progrès, ils étaient des centaines à avoir manifestées ce mardi matin dans les rues de Saint-Étienne. Des manifestations avaient également lieu dans plusieurs autres villes françaises, comme Le Mans et Dijon, suite à l’appel de plusieurs syndicats des secteurs sanitaire, social et médico-social : CGT, SUD et CNT.