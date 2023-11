Les TGV et TER ne peuvent pas accéder à la gare de Saint-Etienne Châteaucreux pendant deux jours, à cause de travaux.



En raison de travaux de modernisation à la gare de Châteaucreux, il n’y aura pas de trains ce samedi et ce dimanche.

Voici les interruptions des circulations ferroviaires entre :

Rive-de-Gier et Saint-Étienne

Firminy et Saint-Étienne

Boën, Montbrison et Saint-Étienne

Roanne et Saint-Étienne