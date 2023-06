Saint-Etienne : Lionel Boucher s’est vu retirer ses délégations

Nouveau coup de massue à la mairie de Saint-Étienne, c’est ce mercredi que Lionel Boucher s’est vu retirer ses délégations.



L’intéresse dit payer son soutien à Gilles Artigues dans l’affaire de chantage présumé à la vidéo intime.



Gaël Perdriau a signifié ce mercredi après-midi à Lionel Boucher que ses délégations étaient retirées. Un échange qui n’aurait duré que quelques minutes.

En réaction, Lionel Boucher affirme « Il me sanctionne parce que je ne suis pas un de ses affidés et que j’ai dit haut et fort ce que tous les Stéphanois pensent ». A noter que sa destitution de poste d’adjoint sera soumise au Conseil municipal le 26 juin prochain.