Saint-Etienne : l’Université Jean Monnet porte plainte

Le président de l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne a déposé plainte après un nouvel acte de vandalisme.



Les portes d’entrée et la façade du bâtiment ont été détériorées. En plus de la plainte, l’université annonce renforcer, la sécurité du cœur du campus Tréfilerie.



Selon le président de l’Université, Florent Pigeon “Ces actes inacceptables, qui constituent des infractions pénales et portent atteinte à un lieu d’enseignement et de recherche, conduisent l’Université à porter plainte sans délai pour permettre d’engager des poursuites judiciaires contre leurs auteurs”.