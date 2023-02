Saint-Etienne : mouvement de grève ce samedi chez Go Sport

Alors que Go Sport a été placé en redressement judiciaire le 1er février dernier, les salariés de la boutique de Saint-Etienne ont débrayé ce samedi 25 février et se sont retrouvés devant la boutique afin de sensibiliser la clientèle sur ce qui est en train de se passer. Pour rappel, le tribunal a fixé au 10 mars la date limite de dépôts des offres de reprise pour Go Sport. L’enseigne possède une seconde boutique dans la ville du Forez, dans le centre commercial Centre Deux.