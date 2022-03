Saint-Étienne : près de 400 personnes manifestent en faveur d’un pouvoir d’achat plus élevé

Des centaines de personnes ont manifesté ce jeudi dans les rues de Saint-Étienne à propos du pouvoir d’achat des Français. Alors que la guerre en Ukraine fait rage et que les prix de l’essence, du gaz et de l’électricité s’envolent, les manifestants ont réclamé une hausse des salaires et leur indexation sur l’inflation. Le cortège est parti ce jeudi matin de la Bourse du travail pour rallier la place Jean-Jaurès.