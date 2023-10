Saint-Etienne : six élus appellent à la mise en retrait du maire

Six élus de la majorité stéphanoise (Paul Corrieras, Claude Liogier Nicole Peycelon, Jacques Guarinos, Jacques Phrommala et Alain Schneider) demandent la mise en retrait de Gaël Perdriau suite aux différentes affaire de chantage.



La dernière en date, celle révélée par Médiapart concernant l’ancien maire de Saint-Etienne. “Nous tenons à exprimer toute notre sympathie [envers Michel Thiollière] et à lui dire combien cela nous révolte”.



Les élus se disent “scandalisés de constater que l’ancien directeur de cabinet, qui était donc le plus proche collaborateur du maire actuel de Saint-Étienne Gaël Perdriau, avait instauré des pratiques mafieuses au sein de la mairie”