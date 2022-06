Saint-Étienne: un avant-goût des Jeux Olympiques ce samedi

En attendant les Jeux olympiques et paralympiques 2024 en France, la Ville de Saint-Étienne propose à ses habitants, ce samedi 25 juin, de venir célébrer le sport.



Ces derniers pourront s’initier gratuitement aux sports récemment intégrés aux Jeux olympiques et paralympiques dans le centre-ville de la Saint-Étienne, sur la place de l’Hôtel-de-Ville :



– Skateboard : de 10h00 à 17h30 avec un show et une initiation (sur inscription) proposées par l’association School Yard Riders.

– Breakdance : de 11h00 à 16h00 avec une initiation proposée par Melting Force / de 16h30 à 17h00 avec une battle entre l’équipe de France de Break et Melting Force / de 18h45 à 19h30 avec un show des Melting Force.

– Escalade : démonstration et initiation sur 2 murs d’escalade. Encadrés par Allier Altitude et Meygalosport.

– Boxe : initiation aux MMA (arts martiaux mixtes) toute la journée avec la Fédération Française de Kickboxing Muaythai et disciplines associées (FFKMDA).