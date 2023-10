Saint-Etienne : un concours de la plus haute tour en Lego durant les vacances

Le 25 octobre prochain, la Ville de Saint-Etienne organise une après-midi Lego pour petits et grands à la Maison du Patrimoine et des Lettres. L’objectif sera de construire la plus haute tour possible en Lego avec l’aide des parents pour les enfants. Un bon moyen de se divertir durant les vacances. Il s’agit cependant d’une activité payante. Tarifs : 3 € (adulte), 5 € (duo adulte-enfant), 2 € (par enfant supplémentaire).