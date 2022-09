Un homme a été poignardé à quatre reprises devant son lieu de travail ce mercredi matin à Saint-Étienne.

Par chance, l’homme de 31 ans a survécu. L’agresseur s’est rendu à la gendarmerie de Monistrol-sur-Loire quelques heures plus tard et a été placé en garde à vue, selon le Progrès.



Le parquet de Saint-Étienne a confirmé que le mis en cause serait déféré ce jeudi dans la journée, à l’issue de sa garde à vue.