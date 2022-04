Saint-Étienne: un jeune homme de 19 ans meurt dans un accident de scooter

Ce dimanche, un drame s’est produit rue François-Albert, dans le quartier du Soleil à Saint-Étienne. Les témoignages font état d’un choc d’une extrême violence entre un jeune homme en scooter et un véhicule.

Circulant à contresens, à toute vitesse et sans casque selon les témoins, le conducteur de 19 ans a percuté un véhicule et a été projeté quelques mètre plus loin.

Les équipes du Samu se sont occupées de la victime avant qu’elle ne soit transportée en urgence absolue au CHU de Saint-Étienne, où elle est décédée quelques minutes plus tard.

Les circonstances de l’accident restent encore inconnues et une enquête a été ouverte afin d’en déterminer les causes d’ici les prochains jours.