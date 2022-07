Saint Étienne : un local de 100m2 offert à un commerçant, les candidatures encore en cours

Le centre commercial centre 2 offre gratuitement un de ses locaux à un commerçant pendant un an. Ouvertes le mardi 28 juin, les candidatures sont en cours jusqu’au 2 d’octobre.

Plusieurs candidatures, un seul gagnant.Le local de 100m2 sera à disposition d’un entrepreneur à la tête d’une activité commerciale dans la région. Il bénéficiera non seulement de cet emplacement dans le centre commercial mais aussi de 50.000€ lui permettant d’effectuer des travaux d’aménagement. Le gagnant devra également signer un bail de 3 ans minimum avec le centre 2.

L’offre baptisé commerçant d’ici et de demain, est l’initiative de la mairie de Saint-Étienne et la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Lyon Métropole/Saint-Étienne/Roanne.

