Ce vendredi, Haribo, le leader mondial de la confiserie, ouvre une boutique au sein du pôle commercial Steel à Saint-Étienne, son vingtième magasin implanté en France.

La boutique proposera des sachets allant de 30g pour les plus raisonnables à 2 kilos pour les plus gourmands, sur une surface de 80m², à la place de l’ancien restaurant Fox Food and Snacking.