La Ville de Saint-Etienne propose un spectacle pour les enfants de plus de 6 ans et leurs parents à 11h et 15h ce dimanche à la Comète. Il s’agit d’une représentation intitulée « Oh Yeah Oh Yeah » dans le cadre du festival Festimômes. Le billet d’entrée est à 1 euro pour venir voir ce show dans lequel un roi part à la recherche d’une salle mystérieuse dans son propre château.