Dans le cadre du festival Festi Môme organisé par la Ville de Saint-Etienne, un nouveau spectacle va avoir lieu le dimanche 29 octobre prochain à 11h et à 15h intitulé « Oh Yeah Oh Yeah ! ». Il s’agira d’un spectacle musical pop multicolores aux allures de train fantôme. Le prix du billet est à 1 euro et la représentation est conseillée aux enfants de 6 ans et plus.