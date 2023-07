Saint-Étienne : un village rugby à l’occasion de la coupe du monde 2023

Cette année la coupe du monde de rugby aura lieu du 8 septembre au 28 octobre 2023. Pour marquer cet événement à Saint-Étienne, un village rugby sera créé.

Du 8 septembre au 1er octobre, au Parc François Mitterrand, le public pourra retrouver de nombreuses activités et animations. En accès libre et gratuit, le parc représentera près de 20 000 m² avec une capacité d’accueil allant jusqu’à 8 000 personnes. Au programme des festivités locales, retransmission des matchs, des concerts avec notamment la présence des Trois cafés gourmands, Etienne de Crécy, Side Up et bien d’autres. Mais aussi shows sportifs, tournoi de e-sport ou encore de l’accrobranche et des structures gonflables. Sans oublier un large choix d’offres de restauration sur place.

Les horaires d’ouvertures et de fermeture peuvent variés pendant les 8 jours du village. Ci dessous le planning :