Depuis ce mercredi et jusqu’à ce dimanche 25 septembre, un pop up store de vêtements “vintage” des années 1970 à 2000 à ouvert ses portes à Saint-Etienne, rue Pierre-Bérard. La boutique s’appelle Rethink Vintage et propose un prix unique au poids des vêtements : 35 euros le kilos d’habits achetés. Plus de 10 000 pièces “vintage” sont proposées.