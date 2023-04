D’après nos confrères du Progrès, les instituts de formation supérieurs ISTP et IRUP vont proposer une nouvelle formation d’ingénieur dans leurs établissements situés dans le quartier de la Métare à Saint-Etienne. Un projet qui est soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et qui sera réalisé en partenariat avec la célèbre école d’ingénieurs Arts et Métiers.