Saint-Etienne : une rencontre autour du vélo à la Cité du Design

La Cité du design de Saint-Etienne organise un « temps fort » de débats autour du vélo. Une opération qui se déroule en lien avec l’exposition Bicyclette(s), faire des vélos. Cette journée-débat, sera également retransmise sur internet. Des designers, des artisans et industriels du cycle seront présents.



Selon la Cité du design “À l’heure où le vélo s’affirme comme un moyen de transport au quotidien et où la filière de fabrication de cycles s’organise en France, la Cité du design vous convie à un temps fort consacré aux enjeux de ce renouveau. Trois conversations thématiques réuniront designers, artisans et industriels du cycle, associations d’usagers et représentants des territoires. Elles seront suivies d’échanges avec le public.”

