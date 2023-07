Saint-Etienne : une rixe armée fait un blessé

Dans la nuit de samedi à dimanche, une rixe armée a eu lieu dans la rue stéphanoise Antoine-Durafour aux alentours d’1 heure du matin.

L’altercation aurait éclaté entre deux personnes porteuses d’armes à feu. L’un d’eux aurait ouvert le feu à trois reprises, blessant un des protagonistes à la hanche ; il a rapidement été pris en charge par les secours et son pronostic vital n’est pas engagé, selon Le progrès.

Selon le procureur de la République de Saint-Etienne, David Charmatz, une première confrontation sans gravité aurait eu lieu dans une épicerie de la même rue ; deux individus seraient alors revenus plus tard « avec une arme de poing ».

Des dégâts importants et des victimes collatérales

Suite à cette rixe, un client de l’épicerie a été touché par un projectile et le propriétaire du commerce a été frappé à coups de crosse. Les circonstances restent floues, mais d’autres individus, alertés par l’agitation au sein de l’épicerie, seraient venus « prêter main forte » au gérant de l’épicerie, portant des coups aux agresseurs présumés.

Plus tard dans la soirée, la voiture des agresseurs présumés a également été incendiée.

Une enquête ouverte

Afin de tenter de comprendre les circonstances étonnantes de cette rixe et notamment investiguer sur les armes utilisées lors de la confrontation, les deux agresseurs et l’épicier ont été interpellés et placés en garde à vue dans la journée de dimanche.

Les deux agresseurs présumés ont été mis en examen pour des chefs d’inculpation de « tentative de meurtre » pour l’un et « complicité de tentative de meurtre » pour l’autre. Ils sont âgés respectivement de 29 et 26 ans chacun.

L’épicier, lui, devra répondre des “coups et blessures volontaires” portés aux deux individus en réunion, au sein de son établissement. Il est bien connu des services de polices pour avoir été condamné pour trafic de stupéfiants.